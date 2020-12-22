Именины - это духовный день рождения человека, день близости со своим одноименным святым покровителем. Согласно календарю православных святцев, каждый день года посвящен определенным именам великомучеников и святых. Их тезки отмечают свой День ангела в тот день именин, который ближе всего к дате рождения. Календарь именин от УНИАН подскажет, как назвать ребенка сегодня, чтобы он получил небесное благословение, и кого поздравить с Днем ангела.
Мужские именины 22 декабря
Александр: от древнегреческого имени Александрос, от слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".
Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский, царственный".
Владимир: произошло от древнерусского имени Володимѣръ - "володѣти" + "мир" - "славный правитель".
Вольдемар: от немецких слов waltan - "властвовать" и maren - "известный, великий", т. е. "знаменитый властитель", немецкий аналог имени Владимир.
Степан: образовано от древнегреческого имени Стефанос - "венок", "корона".
Женские именины 22 декабря
Анна: происходит от древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость".
Ефросинья: образовано от древнегреческого имени Эуфросюне - "веселье", "радость".
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