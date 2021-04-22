День именин очень важен для христианина, ведь он считается духовным днем рождения человека. Из списка именин многие родители выбирают имя для новорожденного. Если в день рождения мальчика или девочки не отмечаются женские или мужские именины, то имя выбирают из ближайших ко дню рождения дней святцев. Считается, что одноименный святой будет оберегать человека по жизни и помогать в беде.
Вадим: от древнерусского слова вадити - "спорить", "сеять смуту" либо "приручать", образовано от древнерусского слова волод - "правитель", краткая форма имени Вадимир - "спорить".
Гавриил: форма древнееврейского имени Габриэль - "сильный человек Бога, Божий воин".
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