Сегодня отмечается 14 мужских и 2 женских именин.

В церковной традиции принято каждый день в году почитать святых и великомучеников с определенными именами. Тезки святых в этот день празднуют свои именины. Отмечать День ангела принято раз в году – в тот день чествования своего святого, который ближе всего к дате рождения. Христиане верят, что в день именин наш одноименный святой оберегает нас с небес и слышит обращенные к нему просьбы. Календарь именин от УНИАН подскажет, какие имена святых чествуются сегодня и какое имя подобрать для ребенка.

Мужские именины 21 января

Антон: произошло от римского родового имени Antonius, от древнегреческого слова антао - "встречаться", "сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться", или антос - "цветок".

Виктор: от латинского слова victor - "победитель".

Владимир: от древнерусского имени Володимѣръ, что состоит из слов "володѣти" и "мир", т.е. "владеющий миром".

Вольдемар: от немецких слов: waltan - "управлять", "властвовать" и maren - "известный", "великий", т. е. "знаменитый властитель", немецкий аналог имени Владимир.

Георгий, Егор: варианты древнегреческого имени Георгиос, от слова георгос - "земледелец", "возделывающий землю".

Григорий: образовано от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий".

Дмитрий: форма древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине плодородия Деметре", "земледелец".

Евгений: произошло от древнегреческого имени Эугениос, от эугенес - "с хорошими генами", "благородный", "из хорошего рода".

Емельян, Эмиль: русская форма имени Эмиль, которое произошло от римского родового имени Aemilius - "соперник", "ревностный", "страстный", "неуступчивый".

Илья: от древнееврейского имени Элияху - "мой Бог - Яхве".

Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Юлиан: образовано от древнегреческого иулос - "пушистый", "кудрявый" в переводе с латинского - "из рода Юлиев", "июльский".

Женские именины 21 января

Василиса: от древнегреческого имени Басилисса - "царица", "царственная".

Доминика: от женской формы позднелатинского мени Dominicus - "Господня", "та, кто принадлежит Господу".

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Автор: Екатерина Пулатова