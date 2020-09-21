В этот осенний день празднуются 4 мужских и 1 женские именины.

Издавна у православных христиан было принято давать детям имена в соответствии с церковным календарем, в котором указаны даты чествования всех святых.

Читайте такжеИменины в октябре: как назвать ребенка, дни ангела мужчин и женщин в этом месяцеРебенка называли именем того святого, чей день был ближе всего к дате рождения малыша. Считается, что так мальчик или девочка получает своего ангела-хранителя, который всю жизнь будет их оберегать и наставлять на путь истинный.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня. Так, по церковному православному календарю, в этот день отмечаются 5 именин: 4 мужских и 1 женские.

Именины 21 сентября 2020: мужские имена

Согласно церковному православному календарю, в этот осенний день отмечают именины мужчины, которые при крещении получили одно из следующих имен:

Георгий - от древнегреческого имени Георгиос, происходящего от георгос - «земледелец», «обрабатывающий землю»;

Егор - происходит от древнегреческого имени Георгий, переводится как «земледелец», «обрабатывающий землю»;

Иван - от древнееврейского имени Йоханан («Яхве милостив»); от древнеиудейского Иоанн «помилованный Богом»;

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан («Яхве милостив»).

Именины 21 сентября 2020: женские имена

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Сегодня празднуются одни женские именины. Поэтому рожденных в этот сентябрьский день девочек, чтобы обряд наименования приобрел истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровительницы, стоит назвать именем:

Мария - от древнееврейского имени Мирьям - то есть «желанная», «горькая», «безмятежная».

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Автор: Алина Вишневская