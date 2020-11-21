4 мужских и 2 женских имени сегодня отмечают свои именины.

Именины - это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого носит человек. Издревле православные верующие называли детей в честь одного из святых, память которых почиталась в день рождения малыша. Так у новорожденного появится духовная связь с Небесами и своим Ангелом-хранителем.

Православный календарь именин от УНИАН подскажет, какое имя подобрать для ребенка, рожденного сегодня, и кого поздравить с именинами.

Мужские именины 21 ноября

Гавриил: форма древнееврейского имени Габриэль - "Божий воин".

Михаил: произошло от древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу".

Павел: от римского родового имени Paulus - "незначительный", "скромный", "младший".

Рафаэль: образовано от древнееврейского имени Рефаэль - "Бог исцелил".

Женские именины 21 ноября

Марта: форма древнееврейского имени Марта - "хозяйка", "госпожа", "наставница".

Марфа: восточноевропейская форма от Марта.

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Автор: Екатерина Пулатова