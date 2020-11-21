Именины - это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого носит человек. Издревле православные верующие называли детей в честь одного из святых, память которых почиталась в день рождения малыша. Так у новорожденного появится духовная связь с Небесами и своим Ангелом-хранителем.
Православный календарь именин от УНИАН подскажет, какое имя подобрать для ребенка, рожденного сегодня, и кого поздравить с именинами.
Мужские именины 21 ноября
Гавриил: форма древнееврейского имени Габриэль - "Божий воин".
Михаил: произошло от древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу".
Павел: от римского родового имени Paulus - "незначительный", "скромный", "младший".
Рафаэль: образовано от древнееврейского имени Рефаэль - "Бог исцелил".
Женские именины 21 ноября
Марта: форма древнееврейского имени Марта - "хозяйка", "госпожа", "наставница".
Марфа: восточноевропейская форма от Марта.
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