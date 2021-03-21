Сегодня свои именины отмечают обладатели 6 мужских имен.

Именины - это день церковной памяти христианских святых. В день именин человек обращается с молитвой к святому, который носит его имя. По давней церковной традиции имя ребенку выбирают из списка именин за день, когда родился малыш. Сегодня отмечают только мужские именины, а имя для девочки можно выбрать из списка за 20 марта.

Мужские именины 21 марта

Афанасий: образовано от древнегреческого имени Атанасиос, от слова атанатос - "бессмертный".

Владимир: от древнерусского имени Володимѣръ. что состоит из слов "володѣти" - владеть, и "мир" - "повелитель мира", "славный властитель".

Вольдемар: от немецких слов waltan - "управлять", "властвовать" и maren - "известный", "великий", т. е. "знаменитый властитель", немецкий аналог имени Владимир.

Дементий: произошло от латинского - "укротитель", "усмиряющий".

Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

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Автор: Екатерина Пулатова