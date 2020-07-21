Именинники 21 июля: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка
Издавна у православных христиан было принято давать детям имена согласно церковному календарю, в котором указаны даты чествования всех святых.
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Ребенка называли именем того святого, чей день был ближе всего к дате рождения малыша. Считается, что так мальчик или девочка получает своего ангела-хранителя, который всю жизнь будет их оберегать и наставлять на путь истинный.
Согласно церковному календарю 21 июля отмечаются 4 мужских именин. УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня.
Именины 21 июля 2020: мужские имена
Согласно церковному православному календарю 21 июля отмечают именины мужчины, которые во время крещения получили следующие имена:
Александр - от древнегреческого имени Александрос: алекс ("защищать") и андрос ("человек", "мужчина");
Савва - от древнегреческого имени Саббас, происходящего от арамейского саба ("старик", "старец", "мудрец"), краткая форма древнегреческого имени Саббатиос (то есть "суббота");
Теодор - в переводе с латинского означает "дар Божий", "посланник Бога";
Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос), что переводится как "дарованный Богом", "Божий дар".
Именины 21 июля 2020: мужские имена
Женских имен на сегодня в православном календаре не зафиксировано. Поэтому, чтобы назвать рожденного в этот день девочку, придерживаясь православных традиций, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.
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