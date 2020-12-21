Сегодня 3 мужских и 1 женское имя празднуют День ангела.

В православном календаре каждый день года отмечается как день именин. Из списка церковных святцев родители выбирают имя для ребенка. Малыша принято называть в честь одного из святых, чья память чествуется церковью в день рождения ребенка. Так у новорожденного появится Ангел-хранитель, который защитит его от бед и несчастий. Тезки святых в день именин обращаются к своему одноименному покровителю с молитвой о благополучии и здравии.

Мужские именины 21 декабря

Кирилл: форма древнегреческого имени Кюриллос, от слова кюриос - "владыка", "повелитель", "господин", "Господь", в переводе с персидского - "солнце".

Потап: в переводе с греческого языка - "странник", в переводе с латинского языка - "овладевший".

Сергей: произошло от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".

Женские именины 21 декабря

Анфиса: образовано от древнегреческого имени Антуса, от слова антос - "цветок".

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Автор: Екатерина Пулатова