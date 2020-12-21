В православном календаре каждый день года отмечается как день именин. Из списка церковных святцев родители выбирают имя для ребенка. Малыша принято называть в честь одного из святых, чья память чествуется церковью в день рождения ребенка. Так у новорожденного появится Ангел-хранитель, который защитит его от бед и несчастий. Тезки святых в день именин обращаются к своему одноименному покровителю с молитвой о благополучии и здравии.
Мужские именины 21 декабря
Кирилл: форма древнегреческого имени Кюриллос, от слова кюриос - "владыка", "повелитель", "господин", "Господь", в переводе с персидского - "солнце".
Потап: в переводе с греческого языка - "странник", в переводе с латинского языка - "овладевший".
Сергей: произошло от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".
Женские именины 21 декабря
Анфиса: образовано от древнегреческого имени Антуса, от слова антос - "цветок".
Читайте также другие новости:
- Выходные на Новый год в 2021 году: сколько будут отдыхать украинцы в январе
- Наряды на Новый год 2021: в чем встретить год Быка мужчинам и женщинам
- Выходные в январе 2021: сколько будем отдыхать в первый месяц грядущего года
- Выходные на Новый год в 2021 году: сколько будут отдыхать украинцы в январе
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram