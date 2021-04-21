По церковному календарю сегодня отмечаются 6 мужских именин.

В православном календаре святцев обозначаются все даты церковных именин - особых дней, когда церковь чтит святых с определенными именами. В день именин христиане устанавливают духовную связь со своим одноименным святым. Если при рождении дать ребенку имя из списка святцев, то у малыша появится свой небесный покровитель, который будет оберегать его от неприятностей.

Мужские именины 21 апреля 2021 года

Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Лука: от латинского слова lux - "свет".

Родион: образовано от греческого слова родеос - "розовый", от греческого слова родион - "житель острова Родос", "герой".

Сергей: от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".

Яков: произошло от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова