В православном календаре святцев обозначаются все даты церковных именин - особых дней, когда церковь чтит святых с определенными именами. В день именин христиане устанавливают духовную связь со своим одноименным святым. Если при рождении дать ребенку имя из списка святцев, то у малыша появится свой небесный покровитель, который будет оберегать его от неприятностей.
Мужские именины 21 апреля 2021 года
Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Лука: от латинского слова lux - "свет".
Родион: образовано от греческого слова родеос - "розовый", от греческого слова родион - "житель острова Родос", "герой".
Сергей: от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".
Яков: произошло от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".
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