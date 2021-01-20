Сегодня отмечаются именины 4 мужских имен.

Каждый день в году посвящен церковным именинам - чествованию святых и мучеников с определенными именами. Именины - это духовный день рождения человека, когда он обретает единство со своим святым и обращается к нему с молитвой. Считается, что в день именин небесный покровитель исполняет любые просьбы. Календарь именин УНИАН подскажет, кого стоит поздравить с Днем ангела сегодня и как назвать новорожденного, чтобы он обрел покровительство небес.

Мужские именины 20 января

Афанасий: от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - "бессмертный".

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".

Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив" от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

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Автор: Екатерина Пулатова