Каждый день в году посвящен церковным именинам - чествованию святых и мучеников с определенными именами. Именины - это духовный день рождения человека, когда он обретает единство со своим святым и обращается к нему с молитвой. Считается, что в день именин небесный покровитель исполняет любые просьбы. Календарь именин УНИАН подскажет, кого стоит поздравить с Днем ангела сегодня и как назвать новорожденного, чтобы он обрел покровительство небес.
Мужские именины 20 января
Афанасий: от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - "бессмертный".
Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".
Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив" от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Вам также может быть интересно:
- Выходные в феврале: сколько будем отдыхать в третий месяц зимы
- Лунный календарь на февраль 2021: удачные и неудачные дни следующего месяца
- Народные приметы и традиции 20 января - обычаи на Ивана Бражника
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram