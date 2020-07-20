Именинники 20 июля: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В двадцатый июльский день отмечаются 7 мужских и 2 женских именин.

Именины – это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении.

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Кое-кто празднует это событие по несколько раз за год. В день именин нужно чтить того святого, чье имя носит человек. Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну – ближайшую ко дню рождения.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 20 июля. Так, по церковному православному календарю в этот день отмечаются 9 именин: 7 мужских и 2 женских.

Именины 20 июля 2020: мужские имена

В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

Акакий - от древнегреческого имени Акакіос ("незлобивый, не делающий зла);

Герман - от латинского germanus ("братский, близкий", "единокровный, родной", "настоящий, истинный, настоящий"), один из вариантов написания и произношения древнегерманского имени Германн (Херманн) - то есть "воин";

Лукьян - от личного имени Lucius, происходящего от латинского lux ("свет");

Остап - народная форма греческого имени Евстафий ("твердый, неизменный, стойкий", "твердостоящий"), от греческого имени Евстахий ("цветущий", "плодородный", "пышно колосящийся");

Павел - от римского родового имени Paulus ("скромный", малый", "незначительный", "младший");

Сергей - от римского родового имени Sergius ("знатный", "высокий");

Фома - от имени Томас, что происходит от древнееврейского теом ("близнец").

Именины 20 июля 2020: женские имена

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Рожденных в этот июльский день девочек, в свою очередь, стоит назвать одним из следующих имен:

Евдокия - от древнегреческого имени Эудокиа (что переводится как "благоволение");

Ефросиния - от древнегреческого имени Эуфросюне ("веселье", "радость").

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