В православии каждый день посвящен именам святых и великомучеников, которых почитает церковь. Люди с именами святых в день святцев отмечают свои именины. День ангела - это день духовного единства и близости со своим одноименным святым. Считается, что в этот день нужно обращаться с молитвой о здравии и счастье к своему небесному покровителю, и он ответит взаимностью. Родители дают имя новорожденному из списка именин за день его рождения.
Календарь именин от УНИАН подскажет, как назвать ребенка 20 декабря и кого поздравить с именинами сегодня.
Мужские именины 20 декабря
Антон: форма римского родового имени Antonius, от древнегреческого антао - "встречаться, сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться", или от антос - "цветок"
Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".
Григорий: от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спать".
Дементий: произошло с латинского - "укротитель", "усмиряющий".
Иван, Ян: варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", и от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Игнат: от римского родового имени Egnatius, происходящее от латинского ignis - "огонь".
Лев: в переводе с греческого - "лев", от латинского слова leo - "лев".
Михаил: происходит от древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".
Нил: образовано от древнегреческого имени Нейлос, от названия реки Нил.
Павел: от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "младший".
Петр: форма древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".
Сергей: происходит от римского родового имени Sergius – "знатный", "высокий".
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