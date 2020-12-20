Сегодня по православному календарю празднуются 13 мужских именин.

В православии каждый день посвящен именам святых и великомучеников, которых почитает церковь. Люди с именами святых в день святцев отмечают свои именины. День ангела - это день духовного единства и близости со своим одноименным святым. Считается, что в этот день нужно обращаться с молитвой о здравии и счастье к своему небесному покровителю, и он ответит взаимностью. Родители дают имя новорожденному из списка именин за день его рождения.

Календарь именин от УНИАН подскажет, как назвать ребенка 20 декабря и кого поздравить с именинами сегодня.

Мужские именины 20 декабря

Антон: форма римского родового имени Antonius, от древнегреческого антао - "встречаться, сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться", или от антос - "цветок"

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".

Григорий: от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спать".

Дементий: произошло с латинского - "укротитель", "усмиряющий".

Иван, Ян: варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", и от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Игнат: от римского родового имени Egnatius, происходящее от латинского ignis - "огонь".

Лев: в переводе с греческого - "лев", от латинского слова leo - "лев".

Михаил: происходит от древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Нил: образовано от древнегреческого имени Нейлос, от названия реки Нил.

Павел: от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "младший".

Петр: форма древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Сергей: происходит от римского родового имени Sergius – "знатный", "высокий".

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Автор: Екатерина Пулатова