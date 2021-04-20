Именины - это день почитания святых и мучеников в церковном календаре. Из списка именин выбирают имя для новорожденного, чтобы он обрел небесную защиту. Сегодня отмечаются Дни ангела как женских, так и мужских имен. Календарь именин поможет вам в выборе имени для ребенка, а также подскажет, кто празднует сегодня свой День ангела.
Мужские именины 20 апреля
Аркадий: форма древнегреческого имени Аркадиос - "аркадец", "житель Аркадии (область в Греции)", а также "счастливый", "блаженный", от греческого слова "аркадос" - "пастух".
Георгий, Егор: происходит от древнегреческого имени Георгиос, от георгос - "земледелец", "возделывающий землю".
Даниил: от древнееврейского имени Данийель - "Бог мой судья".
Петр: от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".
Женские именины 20 апреля
Акилина: произошло от латинского aquilinus - "орлиный".
Евдокия: от древнегреческого имени Эудокиа - "благоволение".
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