Сегодня празднуют День ангела обладатели 5 мужских имен.

В православии каждый день года посвящен памяти некоторых святых. Церковь почитает святых, а их имена обозначаются в святцах - календаре церковных именин. Хорошей традицией считается дать церковное имя ребенку. Ребенку выбирают имя из списка именин за день, когда родился малыш. Православные верят, что так у ребенка от своего святого появится Ангел-хранитель, который будет сопровождать его по жизни и защищать от несчастий и бед. Сегодня по церковному календарю отмечаются только мужские именины.

Мужские именины 2 января

Антон: произошло от римского родового имени Antonius, от древнегреческого слова антао - "сталкиваться", "встречаться", "вступать в бой", "состязаться", либо от слова антос - "цветок".

Даниил: образовано от древнееврейского имени Данийель - "Бог мой судья".

Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Игнат: от римского родового имени Egnatius, происходящее от латинского ignis - "огонь".

Читайте также другие новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова