В этот сентябрьский день, согласно церковному календарю, отмечаются только мужские именины.

Именины – это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении.

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Некоторые празднуют это событие по несколько раз за год. В день именин нужно чтить того святого, чье имя носит человек. Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну – ближайшую ко дню рождения.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 2 сентября. Так, по церковному православному календарю, в этот день отмечаются 12 мужских именин.

Именины 2 сентября 2020: мужские имена

В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

Виктор - от латинского слова victor ("победитель");

Владимир - от древнерусского имени Володимѣръ - "володѣти" (владеть) + "мир" от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr- "властитель, правитель" + mærr- "знаменитый, славный";

Вольдемар - от немецких слов: waltan ("управлять, властвовать") и maren - ("известный, великий"), то есть "знаменитый властитель". Также это немецкий аналог имени Владимир ("владеющий миром");

Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостивый"), от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");

Максим - от римского родового имени Maximus ("величайший");

Евстафий - народная форма греческого имени Евстафий ("твердый, неизменный, стойкий", твердостоящий"), от греческого имени Евстахий ("цветущий", "плодородный", "пышно колосятся");

Самуил - современный вариант древнееврейского имени Шемуэль (Шмуэль), которое переводится как "Бог услышал";

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Степан - от древнегреческого имени Стефанос (то есть "венок, венец", "корона");

Теодор - в переводе с латинского - "дар Божий", "посланник Бога";

Тимофей - от греческого имени Тимотеос ("почитающий Бога");

Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Феодорос), что в переводе означает "дарованный Богом", "Божий дар";

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").

Именины 2 сентября 2020: женские имена

Женских имен на сегодня в православном календаре не зафиксировано. Поэтому, чтобы назвать рожденную в этот сентябрьский день девочку, придерживаясь православных традиций, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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Автор: Алина Вишневская