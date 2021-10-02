В первую пятницу октября отмечаются 13 мужских и 1 женские именины.

Церковный календарь отмечает именины как особую дату. В этот день человек устанавливает связь со своим одноименным святым и получает небесную защиту. Согласно православному календарю, 2 октября отмечаются 14 именин: 13 мужских и 1 женские.

Именины 2 октября 2021: мужские имена

Алексей - от древнегреческого имени Алексиос, что означает "защитник";

Гавриил - от древнееврейского имени Габриэль, в переводе - "сильный человек Бога, Божий воин";

Георгий - от древнегреческого имени Георгиос, происходящего от слова георгос, то есть "земледелец", "обрабатывающий землю";

Давид - от древнееврейского имени Давид, которое в переводе означает "любимый";

Егор - вариант древнегреческого имени Георгий - то есть "земледелец", "обрабатывающий землю";

Игорь - от древнескандинавского имени Ингвар, которое переводится как "воин бога Инга", "воинственный", "хранитель бога-громовержца", а от старославянского игрь - "игра, веселье, развлечения";

Константин - от латинского слова constans - то есть "постоянный", "стойкий";

Макар - от древнегреческого Макариос означает "благословение", "блаженный", "счастливый";

Читайте такжеПравославный календарь на октябрь 2021: перечень религиозных событийНиколай - от древнегреческого имени Николаос, которое переводится как "победитель народов";

Нил - от древнегреческого имени Нейлос, происходящего от названия реки Нил;

Теодор - в переводе с латинского означает "дар Божий", "посланник Бога";

Трофим - от древнегреческого имени Трофимос. Оно переводится как "кормилец", "питомец", "воспитанник";

Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Феодорос), в переводе - "дарованный Богом", "Божий дар".

Именины 2 октября 2021: женские имена

Мария - от древнееврейского имени Мирьям, которое в переводе означает "желанная", "горькая", "безмятежная".

Автор: Екатерина Пулатова