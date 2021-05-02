В этот день отличаются 6 мужских и 1 женские именины.

В православном календаре святцев обозначены все дни почитания святых и мучеников с определенными именами. Именины считаются важным днем для христианина, когда человек устанавливает духовную связь со своим одноименным святым. Чтобы святой всегда оберегал человека, при рождении ему выбирают имя из списка именин.

Мужские именины 2 мая

Виктор: образовано от латинского слова victor - "победитель".

Георгий, Егор: произошло от древнегреческого имени Георгий - "земледелец", "возделывающий землю".

Иван, Ян: форма древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Семен: от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал"

Женские именины 2 мая

Матрена: происхоидт от латинского matrona - "матрона", "почтенная замужняя женщина".

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Автор: Екатерина Пулатова