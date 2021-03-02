Сегодня в церкви отмечается 7 мужских именин.

Именины - это день почитания памяти святых с определенными именами, установленные Православной церковью. В день именин люди, которые названы именами святых, обращаются к своим небесным тезкам с молитвами и просьбами. Считается, что в День ангела святой обязательно отвечает на эти обращения. Сегодня отмечаются только мужские именины.

Мужские именины 2 марта

Даниил: форма древнееврейского имени Данийель - "Бог мой судья".

Еремей: русский вариант имени Иеремия, от древнееврейского имени Йирмияху - "Яхве вознес".

Илья: происходит от древнееврейского имени Элияху - "мой Бог - Яхве".

Макар: образовано от древнегреческого макариос - "благословенный", "блаженный", "счастливый".

Павел: от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".

Самуил: современный вариант древнееврейского имени Шемуэль (Шмуэль) - "Бог услышал".

Юлиан: произошло от древнегреческого иулос - "пушистый", "кудрявый" в переводе с латинского - "из рода Юлиев", "июльский".

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Автор: Екатерина Пулатова