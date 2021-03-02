Именины - это день почитания памяти святых с определенными именами, установленные Православной церковью. В день именин люди, которые названы именами святых, обращаются к своим небесным тезкам с молитвами и просьбами. Считается, что в День ангела святой обязательно отвечает на эти обращения. Сегодня отмечаются только мужские именины.
Мужские именины 2 марта
Даниил: форма древнееврейского имени Данийель - "Бог мой судья".
Еремей: русский вариант имени Иеремия, от древнееврейского имени Йирмияху - "Яхве вознес".
Илья: происходит от древнееврейского имени Элияху - "мой Бог - Яхве".
Макар: образовано от древнегреческого макариос - "благословенный", "блаженный", "счастливый".
Павел: от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".
Самуил: современный вариант древнееврейского имени Шемуэль (Шмуэль) - "Бог услышал".
Юлиан: произошло от древнегреческого иулос - "пушистый", "кудрявый" в переводе с латинского - "из рода Юлиев", "июльский".
Вам также может быть интересно:
- Церковные праздники в марте: православный календарь на месяц
- Выходной на 8 марта 2021: получат ли украинцы дополнительный день отдыха
- Первый день весны 2021: красивые поздравления и картинки с 1 марта
- 2 марта 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram