Сегодня церковью отмечаются 7 мужских и 3 женских именин.

Именины - это духовный день рождения человека, когда он обретает единство со своим одноименным святым, которого чтит церковь в этот день. У некоторых людей именины совпадают с датой рождения. Это происходит из-за давней церковной традиции - подбора имени ребенку из списка именин за день рождения малыша. Новорожденного нарекали одним из имен почитаемых церковью святых, которых чествовала церковь в день появления ребенка на свет.

Мужские именины 19 января

Григорий: от древнегреческого слова григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий".

Иосиф: от древнееврейского имени Йосеф - "Яхве воздаст".

Лукьян: форма личного имени Lucius, от латинского слова lux - "свет".

Матвей: современный вариант древнееврейского имени Матфей - "дарованный Богом", "дар Яхве", "Божий человек".

Роман: от латинского romanus - "римский", "из Рима", "римлянин".

Сергей: образовано от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".

Фома: произошло от имени Томас, от древнееврейского теом - "близнец".

Женские именины 19 января

Аполлинария: женская форма имени Аполлинарий, от латинского имени Apollinaris - "Аполлонов", "принадлежащий Аполлону".

Евгения: женский вариант имени Евгений, от древнегреческого имени Эугениос - "благородный", "из хорошего рода".

Татьяна: от греческого татто - "учредительница", "устроительница", произошло от имени легендарного сабинского царя Тита Татия.

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Автор: Екатерина Пулатова