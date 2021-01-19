Именины - это духовный день рождения человека, когда он обретает единство со своим одноименным святым, которого чтит церковь в этот день. У некоторых людей именины совпадают с датой рождения. Это происходит из-за давней церковной традиции - подбора имени ребенку из списка именин за день рождения малыша. Новорожденного нарекали одним из имен почитаемых церковью святых, которых чествовала церковь в день появления ребенка на свет.
Мужские именины 19 января
Григорий: от древнегреческого слова григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий".
Иосиф: от древнееврейского имени Йосеф - "Яхве воздаст".
Лукьян: форма личного имени Lucius, от латинского слова lux - "свет".
Матвей: современный вариант древнееврейского имени Матфей - "дарованный Богом", "дар Яхве", "Божий человек".
Роман: от латинского romanus - "римский", "из Рима", "римлянин".
Сергей: образовано от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".
Фома: произошло от имени Томас, от древнееврейского теом - "близнец".
Женские именины 19 января
Аполлинария: женская форма имени Аполлинарий, от латинского имени Apollinaris - "Аполлонов", "принадлежащий Аполлону".
Евгения: женский вариант имени Евгений, от древнегреческого имени Эугениос - "благородный", "из хорошего рода".
Татьяна: от греческого татто - "учредительница", "устроительница", произошло от имени легендарного сабинского царя Тита Татия.
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