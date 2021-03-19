Сегодня отмечается 6 мужских и 3 женских именин.

По церковной традиции каждый день в году посвящен почитанию памяти выдающихся святых и великомучеников. В день памяти святого люди, которые носят его имя, празднуют свои именины. Родители новорожденных могут выбрать имя для ребенка из списка церковных святцев за день рождения малыша. Так у мальчика или девочки появится небесная защита.

Мужские именины 19 марта

Аркадий: форма древнегреческого имени Аркадиос - "аркадец, житель Аркадии (область в Греции)", а также "счастливый", "блаженный", от греческого слова "аркадос" - "пастух".

Константин: от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".

Максим: образовано от римского родового имени Maximus - "величайший".

Федор, Теодор: современная форма греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".

Юлиан: произошло от древнегреческого иулос - "пушистый", "кудрявый", в переводе с латинского - "из рода Юлиев", "июльский".

Женские именины 19 марта

Алена, Елена, Илона: происходит от древнегреческого имени Хелене - "факел", "светоч", "светлая".

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова