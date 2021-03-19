По церковной традиции каждый день в году посвящен почитанию памяти выдающихся святых и великомучеников. В день памяти святого люди, которые носят его имя, празднуют свои именины. Родители новорожденных могут выбрать имя для ребенка из списка церковных святцев за день рождения малыша. Так у мальчика или девочки появится небесная защита.
Мужские именины 19 марта
Аркадий: форма древнегреческого имени Аркадиос - "аркадец, житель Аркадии (область в Греции)", а также "счастливый", "блаженный", от греческого слова "аркадос" - "пастух".
Константин: от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".
Максим: образовано от римского родового имени Maximus - "величайший".
Федор, Теодор: современная форма греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".
Юлиан: произошло от древнегреческого иулос - "пушистый", "кудрявый", в переводе с латинского - "из рода Юлиев", "июльский".
Женские именины 19 марта
Алена, Елена, Илона: происходит от древнегреческого имени Хелене - "факел", "светоч", "светлая".
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