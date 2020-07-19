Именинники 19 июля: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В девятнадцатый июльский день отмечается 12 мужских и 5 женских именин.

Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день на протяжении года вспоминают определенных святых, а люди, которые названы их именами, соответственно, празднуют День ангела.

Согласно церковному православному календарю 19 июля отмечаются 17 именин: 12 мужских и 5 женских. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот июльский день.

Именины 19 июля 2020: мужские имена

В этот день июля свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

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Анатолий - от древнегреческого имени Анатолиос, происходящего от анатоле, то есть "восточный", "восток", "восход солнца", "рассвет" - так называли жителя Анатолии (древнее название Малой Азии, расположенной на востоке от Греции);

Антон - от римского родового имени Antonius, происходящего от древнегреческого Антао ("встречаться, сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться"), или антос ("цветок");

Архип - от древнегреческого имени Архиппос ("властвующий над лошадьми, управляющий лошадьми");

Валентин - от римского родового имени Valentinus, происходящего от другого родового имени Valens ("сильный, крепкий, здоровый");

Василий - от древнегреческого имени Басилейос ("царский, царственный");

Виктор - от латинского слова victor ("победитель");

Глеб - от древнескандинавского Готлиб ("наследник бога", "любимец богов", "под защитой богов"), от древнегерманского Gottlieb (got - "бог" + lieb - "любовь"), от славянских слов глоба, глыба ("жердь") или глеба ("почва", "земля");

Ефим - от древнегреческого имени Эутюмиос, что происходит от слова эутюмос ("доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро");

Иннокентий - от латинского innocens ("безвредный, невинный, безобидный");

Лукьян - от личного имени Lucius, происходящего от латинского lux ("свет");

Теодор - в переводе с латинского ("дар Божий", "посланник Бога");

Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".

Именины 19 июля 2020: женские имена

Рожденных в этот июльский день девочек, чтобы таинство наименование приобрело истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их заступницы, стоит назвать таким именем:

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Люция - от римского имени Люций, происходящего от латинского lux ("свет");

Марта - западноевропейская форма имени Марфа, происходящего от древнееврейского имени Марфа (то есть "хозяйка", "госпожа", "наставница");

Марфа - от древнееврейского имени Марфа ("хозяйка", "госпожа", "наставница");

Ульяна - происходит от родового имени Julius (от древнегреческого иулос), в переводе с латинского языка означает "из рода Юлиев", "кудрявая", "пушистая";

Юлиана - женская форма от Юлиан, происходит от родового имени Julius (от древнегреческого иулос) - "пушистая", "кудрявая".

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