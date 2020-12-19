У кого именины сегодня / фото ua.depositphotos.com
В православии существует традиция давать имена детям из списка православных святцев. В святцах обозначены имена всех святых и великомучеников, которые почитаются церковью в определенные дни. Из списка именин за день рождения малыша выбирают имя для ребенка. Так у новорожденного появится небесная защита от Ангела-хранителя. Также обладатели имен из списка именин отмечают свой День ангела.
Мужские именины 19 декабря
Максим: от римского родового имени Maximus - "величайший".
Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
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