Сегодня церковь отмечает 7 мужских и 3 женских именин.

Каждый день в году Православная церковь отмечает именины - день памяти определенного мученика или святого, чьё имя носит человек. Христианин в день своих именин вспоминает своего святого тезку и обращается к нему с молитвой о здоровье. Среди верующих существует традиция подбирать имя ребенку из церковного календаря. Мальчика или девочку нарекают именем одного из святых, чья память почитается в день рождения ребенка. Так у новорожденного появится небесное покровительство и защита от бед.

Мужские именины 18 января

Григорий: произошло от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий".

Иосиф: от древнееврейского имени Йосеф - "Яхве воздаст".

Лукьян: образовано от латинского слова lux - "свет".

Матвей: от древнееврейского имени Матфей - "дарованный Богом", "дар Яхве", "Божий человек".

Роман: от латинского romanus - "римский", "из Рима", "римлянин".

Сергей: произошло от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".

Фома: форма имени Томас, от древнееврейского теом - "близнец".

Женские именины 18 января

Аполлинария: женская форма имени Аполлинарий, от латинского имени Apollinaris - "принадлежащий Аполлону".

Евгения: женский вариант имени Евгений, от древнегреческого имени Эугениос - "благородный, из хорошего рода".

Татьяна: происходит от греческого слова татто - "учредительница", "устроительница" от имени легендарного сабинского царя Тита Татия.

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Автор: Екатерина Пулатова