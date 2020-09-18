В этот осенний день отмечаются 11 мужских и 3 женских именин.

Издавна у православных христиан было принято давать детям имена в соответствии с церковным календарем, в котором указаны даты чествования всех святых.

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УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня. Так, по церковному православному календарю, в этот день отмечаются 14 именин: 11 мужских и 3 женских.

Именины 18 сентября 2020: мужские имена

Согласно церковному православному календарю, в этот осенний день отмечают именины мужчины, которые при крещении получили одно из следующих имен:

Авдей - от древнееврейского имени Обадьяху («слуга Божий», «служитель Бога»);

Александр - от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»;

Алексей - от древнегреческого имени Алексиос («защитник»);

Афанасий - от древнегреческого имени Атанасиос, происходящего от слова атанатос (то есть «бессмертный»);

Глеб - от древнескандинавского Готлиб - «наследник бога», «любимец богов», «под защитой богов»; от древнегерманского Gottlieb: got - «бог» + lieb - «любовь»; от славянских слов глоба, глыба - «жердь» или глеба - «почва», «земля»;

Давид - от древнееврейского имени Давид («любимый»);

Ефим - от древнегреческого имени Эутюмиос, что происходит от слова эутюмос («доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро»);

Захар - форма имени Захарий, Захария, произошедшего от древнееврейского имени Зехарья (Зехариаху) - «Господь вспомнил» («Яхве вспомнил»), «памятный Господу», «вспомянутый Господом», «помнящий Господа»;

Максим - от римского родового имени Maximus («величайший»);

Теодор - в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»;

Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар».

Именины 18 сентября 2020: женские имена

Рожденных в этот сентябрьский день девочек, в свою очередь, стоит назвать одним из таких имен:

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Елизавета - от древнееврейского имени Элишеба («мой Бог - клятва», «почитающая Бога»);

Ираида - от древнегреческого имени Хераис («из рода Геры», «дочь героя», «героиня»);

Раиса - от арабского Раис («начальник», «главарь»), вариант имени Ираида. В переводе с древнегреческого языка - «героиня», «дочь героя».

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Автор: Алина Вишневская