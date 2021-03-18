Сегодня отмечается 13 мужских и 1 женские именины.

В православии каждый день года посвящен именинам - днем почитания святых и мучеников. Именины - большой праздник для христиан, когда они обращаются к своим одноименным святым с молитвой и просьбами о помощи. Считается, что в день именин святой слышит обращенные к нему слова и помогает своим тезкам. Чтобы ребенок обрел небесное покровительство, ему выбирают имя из списка из именин за день рождения малыша.

Мужские именины 18 марта

Адриан: от римского родового имени Hadrianus - "адриатический", "тот, кто родом с берегов Адриатического моря" форма мужского имени Андрей, с древнегреческого - "сильный", "мужественный".

Георгий, Егор: от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - "земледелец", "возделывающий землю".

Давид: от древнееврейского имени Давид - "любимый".

Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив" от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Кирилл: от древнегреческого имени Кюриллос, происходящее от слова кюриос - "владыка, повелитель, господин, Господь" в переводе с персидского языка - "солнце".

Константин: от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".

Лука: от латинского lux - "свет".

Марк: от греческого имени Маркос, происходящее от латинского слова marcus - "молоток" от французского marquis - "маркиз".

Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Федор, Теодор: современная форма греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".

Женские именины 18 марта

Ираида: от древнегреческого имени Хераис - "из рода Геры", "дочь героя", "героиня".

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Автор: Екатерина Пулатова