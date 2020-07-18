Именинники 18 июля: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В этот июльский день отмечаются 4 мужских и 6 женских именин.

Издавна у православных христиан было принято давать детям имена согласно церковному календарю, в котором указаны даты чествования всех святых.

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Ребенка называли именем того святого, чей день был ближе всего к дате рождения малыша. Считается, что так мальчик или девочка получает своего ангела-хранителя, который всю жизнь будет их оберегать и наставлять на путь истинный.

Согласно церковному календарю 18 июля отмечается 10 именин: 4 мужских и 6 женских. УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня.

Именины 18 июля 2020: мужские имена

Согласно церковному православному календарю 18 июля отмечают именины мужчины, которые во время крещения получили следующие имена:

Афанасий - от древнегреческого имени Атанасиос, происходящего от слова Атанатос ("бессмертный");

Василий - от древнегреческого имени Басилейос ("царский, царственный");

Сергей - от римского родового имени Sergius ("знатный", "высокий");

Степан - от древнегреческого имени Стефанос ("венок, венец", "корона").

Именины 18 июля 2020: женские имена

Рожденных в этот июльский день девочек следует назвать одним из таких имен:

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Агния - от древнегреческого имени Хагне, происходящего от хагне ("невинная", "непорочная");

Анна - от древнееврейского имени Ханна ("милость", "благодать", "сила", "храбрость");

Варвара - от древнегреческого имени Барбара, происходящего от барбарос ("не говорящий по-гречески", "не грек", "чужеземный", а также "грубый", "жестокий");

Елизавета - от древнееврейского имени Элишеба ("мой Бог - клятва", "почитающая Бога");

Кирилла - женская форма от Кирилл, происходящего от древнегреческого "госпожа";

Люция - от римского имени Люций, происходящего от латинского lux ("свет").

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