Сегодня празднуют именины 5 мужских имен.

Именины - это духовный день рождения человека. Многие верующие встречают этот день с радостью и надеждой. Отмечать именины принято раз в году - в тот день почитания тезки-святого, который ближе всего ко дню рождения. В День ангела принято обращаться к своему небесному покровителю с молитвой о здравии, благополучии и счастье. Считается, что святой обязательно ответит на обращение своего тезки.

Календарь именин подскажет, кого стоит поздравить с именинами сегодня и в честь кого назвать ребенка, чтобы его сопутствовали удача и успех. Сегодня празднуются только мужские именины. Имя для девочки можно выбрать из церковного календаря за 17 декабря.

Мужские именины 18 декабря

Геннадий: от древнегреческого имени Геннадиос, происходящее от геннадас - "благородный, высокорожденный".

Захар: форма имен Захарий, Захария, от древнееврейского имени Зехарья - "Господь вспомнил", "вспомянутый Господом", "памятный Господу".

Илья: произошло от древнееврейского имени Элияху - "мой Бог - Яхве".

Савва: образовано от древнегреческого имени Саббас, от арамейского саба - "старик", "мудрец", а также краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - "суббота".

Сергей: вариант римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".

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Автор: Екатерина Пулатова