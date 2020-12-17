Сегодня празднуют обладатели 9 мужских и 7 женских имен.

В православии именины празднуются как особый день, когда человек устанавливает особую духовную связь со своим одноименным покровителем. В день именин принято почитать святых и великомучеников с определенными именами и поздравлять с Днем ангела тёзок святых. Также из церковного календаря выбирают имя для ребенка. Называть детей в честь одного из почитаемых в его день рождения святых считается хорошей приметой.

Мужские именины 17 декабря

Александр: от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".

Алексей: форма древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Василий: произошло от древнегреческого имени Басилейос - "царский, царственный".

Геннадий: вариант древнегреческого имени Геннадиос, от геннадас - "благородный", "знатного рода".

Дмитрий: от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине плодородия Деметре", "земледелец".

Иван,Ян: формы древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Николай: форма древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Серафим: произошло от позднелатинского имени Seraphinus - "огненный".

Женские именины 17 декабря

Анастасия: женская форма имени Анастасий, от древнегреческого имени Анастасиос - "воскресший"

Варвара: образовано от древнегреческого слова барбарос - "не говорящий по-гречески", "не грек", "чужеземец", а также "грубый", "жестокий".

Екатерина, Катарина: происходит от греческого имени Экатерини, от древнегреческого слова катарос - "чистая", "непорочная".

Кира: женская форма имени Кир, от древнегреческого слова кюриос - "повелительница", "госпожа", "владыка", либо от кюрос - "власть", "сила", "право".

Ульяна: советская форма имени Юлия, - "из рода Юлиев", "кудрявая", "пушистая" - в честь Ульянова Владимира Ленина.

Юлиана, Юлия: женская форма имени Юлиан, от родового имени Julius - "пушистая", "кудрявая", "из рода Юлиев".

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Автор: Екатерина Пулатова