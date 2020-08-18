Именинники 18 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В этот день, согласно церковному календарю, отмечаются 6 мужских и 6 женских именин.

Именины - это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении.

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Некоторые празднует это событие по несколько раз в год. В день именин нужно почитать того святого, чье имя носит человек. Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну - ближайшую ко дню рождения.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 18 августа. Так, по церковному православному календарю в этот день отмечаются 12 именин: 6 мужских и 6 женских.

Именины 18 августа 2020: мужские имена

В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

Викентий - происходит от латинского слова vincens. В переводе означает "побеждающий";

Ефим - от древнегреческого имени Эутюмиос, происходящего от слова эутюмос ("доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро");

Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив"), от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");

Максимилиан - от римского родового имени Maximilianus, происходящего от Maximus ("величайший");

Симон - в переводе с древнееврейского означает "Бог услышал";

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан (то есть "Яхве милостив").

Именины 18 августа 2020: женские имена

Рожденных в этот августовский день девочек, чтобы обряд наименования приобрел истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровительницы, стоит назвать одним из следующих имен:

Дарина - от имени Дарейос, происходящего от древне-персидских слов dāraya - "держать", "мать" + vau - "добро". Славянское имя, происходит от слова дар - "дарована", "подаренная". Также одна из форм женского имени Даррен, что в переводе с ирландского языка - "скалистая гора", "невысокий";

Дарья - женский вариант мужского древнеперсидского имени Дарий, происходящего от греческого Дарейос. Поэтому имя Дарья трактуют как "обладательница блага", "богатая", иногда переводят как "победительница", "добрая", "положительная", "хорошая";

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Евдокия - от древнегреческого имени Еудокиа ("благоволение");

Кристина - женская производная форма от Христиан, происходящего от латинского имени Christianus ("христианка");

Мария - от древнееврейского имени Мирьям ("желательно", "горькая", "беззаботная");

Нонна - от латинского nona ("девятая") или nonna ("монахиня").

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Автор: Алина Вишневская