Именины - это день церковной памяти мучеников и святых с определенными именами. В этот светлый день христианин устанавливает духовное единство со святым, в честь которого он назван. Среди верующих родителей существует традиция выбирать ребенку имя из списка именин в его день рождения. Считается, что так у малыша появится Ангел-хранитель, который будет защищать малыша по жизни.
Именины 18 апреля 2021 года
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Георгий, Егор: варианты древнегреческого имени Георгий - "земледелец", "возделывающий землю".
Марк: форма греческого имени Маркос, от латинского слова marcus - "молоток" от французского marquis - "маркиз".
Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Платон: происходит от древнегреческого имени Платон, от платюс - "широкий, широкоплечий".
Семен: образовано от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".
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