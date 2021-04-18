Сегодня отмечаются именины 7 мужских имен.

Именины - это день церковной памяти мучеников и святых с определенными именами. В этот светлый день христианин устанавливает духовное единство со святым, в честь которого он назван. Среди верующих родителей существует традиция выбирать ребенку имя из списка именин в его день рождения. Считается, что так у малыша появится Ангел-хранитель, который будет защищать малыша по жизни.

Именины 18 апреля 2021 года

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Георгий, Егор: варианты древнегреческого имени Георгий - "земледелец", "возделывающий землю".

Марк: форма греческого имени Маркос, от латинского слова marcus - "молоток" от французского marquis - "маркиз".

Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Платон: происходит от древнегреческого имени Платон, от платюс - "широкий, широкоплечий".

Семен: образовано от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".

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Автор: Екатерина Пулатова