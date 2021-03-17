Именины - это духовный день рождения человека, день памяти святых с определенными именами, имя которых носят христиане. В день именин верующий человек вспоминает своего небесного покровителя и обращается к нему с молитвой. Календарь церковных именин от УНИАН подскажет вам, кого следует поздравить с именинами сегодня и как назвать рожденного в этот день ребенка, чтобы он обрел своего Ангела-хранителя.
Мужские именины 17 марта
Акакий: от древнегреческого имени Акакиос - "незлобивый, не делающий зла"
Александр: от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".
Василий: форма древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".
Вячеслав: произошло от древнерусских вяче - "больше, более" и "мир", т. е. "самый славный", "более славный".
Георгий, Егор: современные варианты древнегреческого имени Георгиос, от слова георгос - "земледелец", "возделывающий землю".
Григорий: от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий".
Даниил: от древнееврейского имени Данийель - "Бог мой судья".
Павел: образовано от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".
Яков: произошло от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".
Женские именины 17 марта
Юлиана, Ульяна: женская форма имени Юлиан, происходящего от родового имени Julius (от древнегреческого иулос) - "пушистая", "кудрявая".
Вам также может быть интересно:
- Великий пост 2021: что можно и запрещено есть, питание по дням
- Именинники апреля: кто отмечает именины в этом месяце и как назвать ребенка
- 17 марта 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
- Выходные в апреле: когда и сколько будем отдыхать в этом месяце
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram