Сегодня отмечаются 10 мужских и 2 женских именин.

Именины - это духовный день рождения человека, день памяти святых с определенными именами, имя которых носят христиане. В день именин верующий человек вспоминает своего небесного покровителя и обращается к нему с молитвой. Календарь церковных именин от УНИАН подскажет вам, кого следует поздравить с именинами сегодня и как назвать рожденного в этот день ребенка, чтобы он обрел своего Ангела-хранителя.

Мужские именины 17 марта

Акакий: от древнегреческого имени Акакиос - "незлобивый, не делающий зла"

Александр: от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".

Василий: форма древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".

Вячеслав: произошло от древнерусских вяче - "больше, более" и "мир", т. е. "самый славный", "более славный".

Георгий, Егор: современные варианты древнегреческого имени Георгиос, от слова георгос - "земледелец", "возделывающий землю".

Григорий: от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий".

Даниил: от древнееврейского имени Данийель - "Бог мой судья".

Павел: образовано от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".

Яков: произошло от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".

Женские именины 17 марта

Юлиана, Ульяна: женская форма имени Юлиан, происходящего от родового имени Julius (от древнегреческого иулос) - "пушистая", "кудрявая".

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Автор: Екатерина Пулатова