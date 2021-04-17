В этот день отмечаются именины 13 мужских и 1 женского имени.

Православная церковь каждый день вспоминает святых и мучеников и чтит их память. Все даты почитания святых указаны в календаре святцев. Чтобы ребенок с рождения обрел небесное покровительство, мальчику или девочке при рождении дают церковное имя. Для этого малышу выбирают имя из списка именинников в его день рождения.

Мужские именины 17 апреля

Читайте такжеУкраинцы получат дополнительные выходные в мае: когда и как будем отдыхатьАдриан: от римского родового имени Hadrianus - "адриатический", "тот, кто родом с берегов Адриатического моря", форма мужского имени Андрей, с древнегреческого - "сильный", "мужественный".

Вениамин: образовано от древнееврейского имени Биньямин - "сын правой руки".

Георгий, Егор: современные варианты древнегреческого имени Георгий - "земледелец", "возделывающий землю".

Иван, Ян: формы древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Иосиф: от древнееврейского имени Йосеф - "Яхве воздаст".

Никита: произошло от древнегреческого имени Никетас, от никетес - "победитель".

Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Теодор, Федор: современная форма греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".

Фома: форма имени Томас, от древнееврейского теом - "близнец".

Яков: от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".

Женские именины 17 апреля

Мария: происходит от древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "горькая", "безмятежная".

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Автор: Екатерина Пулатова