Сегодня в церковных святцах обозначены именины 3 имен.

16 января христиане чтят память великих святых и мучеников, а их тезки отмечают свои именины. Именины - это духовный день рождения человека, когда он почитает святых, чьё имя он носит. Многие родители желают дать своему ребенку церковное имя в честь одного из святых, которых чтит церковь в день рождения малыша. Календарь именин подскажет вам, кого нужно поздравить с именинами сегодня и какое имя выбрать для ребенка.

Мужские именины 16 января

Гордей: произошло от древнегреческого имени Гордий - "властелин", "царь", "повелитель", от греческого имени Горгий - "быстрый", "грозный".

Женские именины 16 января

Арина, Ирина: современные варианты древнегреческого имени Эйрене - "спокойствие", "мир", "покой".

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Автор: Екатерина Пулатова