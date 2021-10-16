Сегодня свои именины отмечают обладатели 6 мужских имен.

Православные верующие имеют традицию выбирать имя ребенку из списка именин в день рождения. День ангела считается вторым днем рождения христианина, когда он устанавливает духовную связь со своим святым. Сегодня не отмечаются женские именины. Имя для девочки вы можете выбрать из списка именников 14 октября или 15 октября.

Именины 16 октября 2020: мужские имена

В этот день отмечают свои именины обладатели таких мужских имен:

Антон: происходит от римского родового имени Антониус, которое образовалось от древнегреческого антао – "сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться" или антос - "цветок".

Денис: имя образовано от имени Дионисиос - "принадлежащий богу Дионису".

Иван: образовано от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", и от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Павел: от римского родового имени Паулус, что переводится как "скромный", "малый", "младший".

Петр: происходит с древнегреческого имени Петрос - "камень", "надежный", "твердый".

Ян: польская, белорусская и древнерусская форма древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "Яхве милостив".

Автор: Екатерина Пулатова