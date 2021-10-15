Православные христиане имеют традицию давать ребенку имя в соответствии с церковным календарем. Они верят, что названный в честь святого малыш будет всю жизнь под опекой одноименного святого. По церковному календарю 15 октября свои именины отмечают 16 мужских и 4 женских имени.
Именины 15 октября 2021: мужские имена
Михаил: образовано от древнееврейского имени Михаэль, что означает "равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога";
Давид: происходит от древнееврейского имени Давид, значение - "любимый";
Андрей: от древнегреческого имени Андреас, означающего "мужчина", "человек","мужественный", "смелый";
Егор: форма древнегреческого имени Георгий - "земледелец", "возделывающий землю";
Константин: имя образовано от латинского слова constans, что переводится как "постоянный", "стойкий";
Петр: имя образовано из древнегреческого имени Петрос, значение имени - "камень", "твердый", "надежный";
Степан: образовано от древнегреческого имени Стефанос, означает "венок, венец", "корона"
Георгий: от древнегреческого имени Георгиос, которое происходит от слова от георгос - "земледелец", "возделывающий землю";
Борис: от старославянского имени Борислав - "борец", "славный в борьбе" от тюркского барыш - "выгода";
Дмитрий: происходит от древнегреческого имени Деметриос, посвященного богине Деметре, значение имени - "земледелец";
Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский, царственный";
Читайте такжеВыходные дни октября 2021: когда отмечаем праздники и сколько будем отдыхатьИван: происходит от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", а также от древнеиудейского имени Иоанн, что значит "помилованный Богом";
Ян: польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан, то есть "Яхве милостив";
Федор: имя образовано от древнегреческого Теодорос (Теодорос, Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар";
Теодор: латинское слово, означае "дар Божий", "посланник Бога";
Яков: имя образовано из древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".
Именины 15 октября 2021: женские имена
Устинья: женская форма имени Иустин, происходящего от римского родового имени Юстус (от латинского слова justus), переводится как "справедливая";
Юстина: ещё одна форма имени Иустин;
Александра: женская форма мужского имени Александр, происходящего от древнегреческого имени Александрос, что переводится как "защищать человека";
Анна: проходит от древнееврейского имени Ханна и означает "милость",