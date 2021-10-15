По церковному календарю 15 октября отмечается 20 именин: 16 мужских и 4 женских.

Православные христиане имеют традицию давать ребенку имя в соответствии с церковным календарем. Они верят, что названный в честь святого малыш будет всю жизнь под опекой одноименного святого. По церковному календарю 15 октября свои именины отмечают 16 мужских и 4 женских имени.

Именины 15 октября 2021: мужские имена

Михаил: образовано от древнееврейского имени Михаэль, что означает "равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога";

Давид: происходит от древнееврейского имени Давид, значение - "любимый";

Андрей: от древнегреческого имени Андреас, означающего "мужчина", "человек","мужественный", "смелый";

Егор: форма древнегреческого имени Георгий - "земледелец", "возделывающий землю";

Константин: имя образовано от латинского слова constans, что переводится как "постоянный", "стойкий";

Петр: имя образовано из древнегреческого имени Петрос, значение имени - "камень", "твердый", "надежный";

Степан: образовано от древнегреческого имени Стефанос, означает "венок, венец", "корона"

Георгий: от древнегреческого имени Георгиос, которое происходит от слова от георгос - "земледелец", "возделывающий землю";

Борис: от старославянского имени Борислав - "борец", "славный в борьбе" от тюркского барыш - "выгода";

Дмитрий: происходит от древнегреческого имени Деметриос, посвященного богине Деметре, значение имени - "земледелец";

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский, царственный";

Читайте такжеВыходные дни октября 2021: когда отмечаем праздники и сколько будем отдыхатьИван: происходит от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", а также от древнеиудейского имени Иоанн, что значит "помилованный Богом";

Ян: польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан, то есть "Яхве милостив";

Федор: имя образовано от древнегреческого Теодорос (Теодорос, Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар";

Теодор: латинское слово, означае "дар Божий", "посланник Бога";

Яков: имя образовано из древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".

Именины 15 октября 2021: женские имена

Устинья: женская форма имени Иустин, происходящего от римского родового имени Юстус (от латинского слова justus), переводится как "справедливая";

Юстина: ещё одна форма имени Иустин;

Александра: женская форма мужского имени Александр, происходящего от древнегреческого имени Александрос, что переводится как "защищать человека";

Анна: проходит от древнееврейского имени Ханна и означает "милость",

Автор: Екатерина Пулатова