Именины - это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении. В день ангела человек молится одноименному святому. Считается, что святой тезка будет всю жизнь оберегать ребенка от беды. 14 октября отмечается 13 именин: 12 мужских и 1 женские.
Именины 14 октября 2021: мужские имена
Александр - от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек";
Алексей - от древнегреческого имени Алексиос, которое имеет значение "защитник";
Георгий - от древнегреческого имени Георгиос, происходящего от слова "георго" - "земледелец", "обрабатывающий землю";
Григорий - от древнегреческого слова "григорео" - "не спать", "быть бдительным", "не спящий";
Егор - вариант древнегреческого имени Георгий - то есть "земледелец", "обрабатывающий землю";
Иван - от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостивый", от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом";
Михаил - от древнееврейского имени Михаэль, означающего "равный", "подобный Богу", "испрошенный у Бога";
Читайте такжеМожно ли жениться на Покров: обряды, приметы, традиции и гадания на праздникНиколай - от древнегреческого имени Николаос, которое переводится как "победитель народов";
Петр - от древнегреческого имени Петрос, которое переводится как "камень", "твердый", "надежный";
Роман - от латинского romanus, то есть "римский", "из Рима", "римлянин";
Савва - от древнегреческого имени Саббас, происходящего от арамейского "саба" - "старый", "старец", "мудрец"; краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - "суббота";
Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - то есть "Яхве (Бог) милостив".
Именины 14 октября 2021: женские имена
Вера - от древнегреческого имени Пистис, которое в переводе означает "вера".