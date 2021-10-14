В этот осенний день отмечаются 12 мужских и 1 женские именины.

Именины - это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении. В день ангела человек молится одноименному святому. Считается, что святой тезка будет всю жизнь оберегать ребенка от беды. 14 октября отмечается 13 именин: 12 мужских и 1 женские.

Именины 14 октября 2021: мужские имена

Александр - от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек";

Алексей - от древнегреческого имени Алексиос, которое имеет значение "защитник";

Георгий - от древнегреческого имени Георгиос, происходящего от слова "георго" - "земледелец", "обрабатывающий землю";

Григорий - от древнегреческого слова "григорео" - "не спать", "быть бдительным", "не спящий";

Егор - вариант древнегреческого имени Георгий - то есть "земледелец", "обрабатывающий землю";

Иван - от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостивый", от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом";

Михаил - от древнееврейского имени Михаэль, означающего "равный", "подобный Богу", "испрошенный у Бога";

Читайте такжеМожно ли жениться на Покров: обряды, приметы, традиции и гадания на праздникНиколай - от древнегреческого имени Николаос, которое переводится как "победитель народов";

Петр - от древнегреческого имени Петрос, которое переводится как "камень", "твердый", "надежный";

Роман - от латинского romanus, то есть "римский", "из Рима", "римлянин";

Савва - от древнегреческого имени Саббас, происходящего от арамейского "саба" - "старый", "старец", "мудрец"; краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - "суббота";

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - то есть "Яхве (Бог) милостив".

Именины 14 октября 2021: женские имена

Вера - от древнегреческого имени Пистис, которое в переводе означает "вера".

Автор: Екатерина Пулатова