Сегодня в церковном календаре именины 3 имен.

Каждый день в году посвящен церковным именинам - дням почитания мучеников и святых с определенными именами. В свой День ангела каждый христианин обращается к своему небесному одноименному покровителю с просьбой и здравии, счастье и благополучии. Считается, что в день именин святой обязательно ответит на все молитвы своих тезок.

Мужские именины 16 марта

Михаил: произошло от древнееврейского имени Михаэль - "равный Богу", "подобный Богу", "испрошенный у Бога"

Женские именины 16 марта

Марта: западноевропейская форма имени Марфа, что происходит от древнееврейского имени Марта - "хозяйка", "госпожа", "наставница"

Марфа: славянский вариант древнееврейского имени Марта - "хозяйка", "госпожа", "наставница".

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова