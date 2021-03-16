Каждый день в году посвящен церковным именинам - дням почитания мучеников и святых с определенными именами. В свой День ангела каждый христианин обращается к своему небесному одноименному покровителю с просьбой и здравии, счастье и благополучии. Считается, что в день именин святой обязательно ответит на все молитвы своих тезок.
Мужские именины 16 марта
Михаил: произошло от древнееврейского имени Михаэль - "равный Богу", "подобный Богу", "испрошенный у Бога"
Женские именины 16 марта
Марта: западноевропейская форма имени Марфа, что происходит от древнееврейского имени Марта - "хозяйка", "госпожа", "наставница"
Марфа: славянский вариант древнееврейского имени Марта - "хозяйка", "госпожа", "наставница".
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