Именинники 16 июля: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В этот июльский день празднуются 15 мужских именин.

Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день на протяжении года вспоминают определенных святых, а люди, названные их именами, соответственно, празднуют День ангела.

Согласно церковному православному календарю 16 июля отмечается 15 мужских именин. Список именин поможет в выборе имени для мальчика, рожденного в этот день.

Именины 16 июля 2020: мужские имена

В шестнадцатый день июля свои именины празднуют мужчины с такими именами:

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Александр - от древнегреческого имени Александрос: алекс ("защищать") и андрос ("человек", "мужчина");

Анатолий - от древнегреческого имени Анатолиос, происходящего от анатоле ("восточный", "восток", "восход солнца", "рассвет") - так называли жителя Анатолии (древнее название Малой Азии, расположенной на востоке от Греции);

Антон - от римского родового имени Antonius, происходящего от древнегреческого Антао ("встречаться, сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться"), или антос ("цветок");

Василий - от древнегреческого имени Басилейос ("царский, царственный");

Георгий - от древнегреческого имени Георгиос, что происходит от георгос ("земледелец", "обрабатывающий землю");

Демид - от древнегреческого имени Диомедес: Диос ("Зевсов, принадлежащий Зевсу, божественный") + медомай ("думать, заботиться");

Егор - русский вариант древнегреческого имени Георгий ("земледелец", "возделывающий землю");

Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив"), от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");

Константин - от латинского слова constans ("постоянный", "стойкий");

Марк - от греческого имени Маркос, происходящего от латинского слова marcus ("молоток"), от французского marquis (то есть "маркиз");

Михаил - от древнееврейского имени Михаэль ("равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога");

Родион - от греческого слова Родеос ("розовый"), от греческого слова Родион ("житель острова Родос"), русская форма древнегреческого имени Иродион ("герой", "героический");

Филипп - от древнегреческого имени Филиппос ("любящий лошадей");

Фома - от имени Томас, происходящего от древнееврейского теом (переводится как "близнец");

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").

Именины 16 июля 2020: женские имена

Женских имен на сегодня в православном календаре не зафиксировано. Поэтому, чтобы назвать рожденную в этот день девочку, придерживаясь православных традиций, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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