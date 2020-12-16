В церковном календаре 16 декабря отмечаются 10 мужских и 1 женские именины.

Именины - это день чествования канонизированных святых православной церковью. Каждый день верующие вспоминают определенные имена в святцах. Из списка именин за день рождения ребенка принято выбирать имя для малыша. Тогда у новорожденного появится Ангел-хранитель. Тезки святых в день именин своего одноименного покровителя отмечают День ангела.

Мужские именины 16 декабря

Андрей: форма древнегреческого имени Андреас, от андрос - "мужчина", "человек", "мужественный", "смелый", "отважный".

Гавриил: от древнееврейского имени Габриэль - "Божий воин".

Георгий, Егор: произошли от древнегреческого имени Георгиос, от слова георгос - "земледелец", "возделывающий землю".

Иван, Ян: варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", и от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Николай: форма древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Савва: образовано от древнегреческого имени Саббас, от арамейского саба - "старик, старец, мудрец"; а также краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - "суббота".

Федор, Теодор: от греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".

Женские именины 16 декабря

Гликерия: женская форма имени Гликерий, от древнегреческого имени Глюкериос - "сладкий".

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Автор: Екатерина Пулатова