Именины - это день чествования канонизированных святых православной церковью. Каждый день верующие вспоминают определенные имена в святцах. Из списка именин за день рождения ребенка принято выбирать имя для малыша. Тогда у новорожденного появится Ангел-хранитель. Тезки святых в день именин своего одноименного покровителя отмечают День ангела.
Мужские именины 16 декабря
Андрей: форма древнегреческого имени Андреас, от андрос - "мужчина", "человек", "мужественный", "смелый", "отважный".
Гавриил: от древнееврейского имени Габриэль - "Божий воин".
Георгий, Егор: произошли от древнегреческого имени Георгиос, от слова георгос - "земледелец", "возделывающий землю".
Иван, Ян: варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", и от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Николай: форма древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Савва: образовано от древнегреческого имени Саббас, от арамейского саба - "старик, старец, мудрец"; а также краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - "суббота".
Федор, Теодор: от греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".
Женские именины 16 декабря
Гликерия: женская форма имени Гликерий, от древнегреческого имени Глюкериос - "сладкий".
Читайте также другие новости:
- Рождественский пост 2020: календарь питания по дням, что можно и нельзя есть
- Выходные на Новый год в 2021 году: сколько будут отдыхать украинцы в январе
- Религиозные праздники в декабре: православный календарь на этот месяц
- Подарки мужу на Новый год 2021: как выбрать презент – лучшие идеи
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram