У кого именины сегодня / фото ua.depositphotos.com
Именины - это день церковного почитания святого, чье имя с рождения носит христианин. Именины отмечаются несколько раз в году, но главным праздником считается тот, который ближе всего к дате рождения. В свой День ангела человек может обратиться с просьбой или молитвой к своему небесному покровителю, и его обязательно услышат. А чтобы у ребенка при рождении было небесное благословение, малышу при рождении выбирают имя из списка святцев.
Мужские именины 16 апреля 2021 года
Никита: произошло от древнегреческого имени Никетас, происходящее от никетес - "победитель".
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