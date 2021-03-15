В церковной традиции принято каждый день посвящать памяти мученикам и святым. День почитания святого, имя которого носит человек, называется именинами. Считается, что в День ангела наш небесный покровитель слышит все обращенные к нему молитвы от тезок и отвечает на их просьбы. Чтобы ребенок обрел небесную защиту, ему при рождении дают имя из списка именин за день рождения малыша.
Мужские именины 15 марта
Арсений: происходит от древнегреческого имени Арсениос, от слова арсен - "мужественный", "зрелый".
Богдан: от древнерусских слов "Богъ" (Бог) и "даный" (данный) - "данный Богом", "Божий дар", "дарованный Богом".
Иосиф: от древнееврейского имени Йосеф - "Яхве воздаст".
Николай: образовано от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Савва: форма древнегреческого имени Саббас, от арамейского саба - "старик", "старец", "мудрец" краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - "суббота".
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