Именинники 15 июля: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка
Издавна у православных христиан было принято давать детям имена согласно церковному календарю, в котором указаны даты чествования всех святых.
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Ребенка называли именем того святого, чей день был ближе всего к дате рождения малыша. Считается, что так мальчик или девочка получает своего ангела-хранителя, который будет всю жизнь их оберегать и наставлять на путь истинный.
Согласно церковному календарю 15 июля отмечается только одни именины. УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня.
Именины 15 июля 2020: мужские имена
Согласно церковному православному календарю в эту среду отмечают именины мужчины, которые во время крещения получили следующее имя:
Арсений - от древнегреческого имени Арсениос, происходящее от слова арсен (переводится как "мужественный, зрелый").
Именины 15 июля 2020: женские имена
Для пятнадцатого дня июля в церковном календаре нет женских имен, поэтому, чтобы придерживаться православных традиций, рожденную в эту дату девочку нужно назвать в честь одной из святых ближайших женских именин.
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