15 декабря празднуются именины 20 мужских и 8 женских имен.

В православии именины почитаются как особый день, когда человек устанавливает связь со своим святым тезкой и чествует его память. Каждый день года посвящен определенным святым, а их именам заносятся в церковный календарь. Среди верующих родителей существует традиция называть ребенка одним из имен святых, которых почитает церковь в день рождения малыша. Так у новорожденного появится защита и поддержка своего одноименного покровителя.

Мужские именины 15 декабря

Алексей: от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Андрей: происходит от древнегреческого имени Андреас, от андрос - "мужчина", "человек", "смелый", "отважный".

Афанасий: от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - "бессмертный".

Борис: от старославянского имени Борислав - "борец", "славный в борьбе".

Владимир: от древнерусского имени Володимѣръ - "володѣти" (владеть) + "мир" - "великий правитель".

Вольдемар: от немецких слов: waltan - "властвовать" и maren - "известный, великий", т. е. "знаменитый властитель" - немецкий аналог имени Владимир.

Дмитрий: от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый Деметре", "земледелец".

Иван, Ян: произошли от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Кирилл: форма древнегреческого имени Кюриллос, от слова кюриос - "владыка, повелитель, Господь", в переводе с персидского - "солнце".

Константин: от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".

Читайте такжеРелигиозные праздники в декабре: православный календарь на этот месяцКузьма: вариант греческого имени Космас - "кузнец".

Матвей: образовано от древнееврейского имени Матфей - "дарованный Богом", "Божий человек".

Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Павел: форма римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "младший".

Сергей: от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".

Соломон: от древнееврейского шалом - "мир".

Степан: от древнегреческого имени Стефанос - "венок, венец", "корона".

Федор, Теодор: современные варианты греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".

Женские именины 15 декабря

Антонина: от греческого слова антао - "вступающая в бой", "состязающаяся в силе", "противница", "противостоящая", или антос - "цветок".

Вера: перевод древнегреческого имени Пистис.

Маргарита: от древнегреческого маргаритес - "жемчужина".

Мария: от древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "горькая", "безмятежная".

Матрена: от латинского matrona - "матрона, почтенная замужняя женщина".

Мирра: от древнегреческого имени Мюрра, происходящего от мюрон - "мирра", "миро", "душистая смола" в переводе с древнееврейского - "миртовое дерево".

Тамара: образовано от древнееврейского имени Тамар - "смоковница", "финиковая пальма".

Феврония: произошло от греческого имени Феврониа, от древнегреческого слова "фойбос" - "ясная", "светлая", "лучезарная".

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Автор: Екатерина Пулатова