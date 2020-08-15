Именинники 15 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка
Издавна у православных христиан было принято давать детям имена в соответствии с церковным календарем, в котором указаны даты чествования всех святых.
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Ребенка называли именем того святого, чей день был ближе к дате рождения малыша. Считается, что так мальчик или девочка получает своего ангела-хранителя, который всю жизнь будет их оберегать и наставлять на путь истинный.
Согласно церковному календарю, 15 августа отмечаются 10 мужских именин. УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня.
Именины 15 августа 2020: мужские имена
В соответствии с церковным православным календарем, 15 августа отмечают именины мужчины, которые при крещении получили следующие имена:
Василий - от древнегреческого имени Басилейос ("царский, царственный")
Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив"), от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");
Кирилл - от древнегреческого имени Кюриллос, что происходит от слова кюриос ("владыка, правитель, господин, Господь"), в переводе с персидского языка - "солнце";
Платон - от древнегреческого имени Платон, происходит от платюс ("широкий, широкоплечий");
Роман - от латинского romanus ("римский", "из Рима", "римлянин");
Степан - от древнегреческого имени Стефанос ("венок, венец", "корона");
Тарас - происходит от греческого имени Тарасиос ("бунтовщик", "мятежник", "смутьян", "беспокойный"), от латинского слова taurus ("бык", "вол");
Теодор - в переводе с латинского "дар Божий", "посланник Бога";
Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар";
Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").
Именины 15 августа 2020: женские имена
Женских имен на сегодня в православном календаре не зафиксировано. Поэтому, чтобы назвать родившуюся в этот августовский день девочку, следуя православным традициям, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.
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