В этот день отмечаются именины 5 мужских имен.

В день именин церковь почитает память святых с определенными именами, а их тезки среди верующих отмечают свой День ангела. Считается, что святой наблюдает с небес за своими земными тезками, и отвечает на их молитвы в день именин. Чтобы ребенок с самого рождения обрёл небесное покровительство, ему при рождении дают церковное имя из списка именин. Сегодня отмечаются только мужские именины. Имя для девочки можно выбрать из списка за 14 апреля.

Мужские именины 15 апреля

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Григорий: от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий".

Ефим: произошло от древнегреческого имени Эутюмиос, от слова эутюмос - "доброжелательный", "благосклонный", "предвещающий добро".

Савва: образовано от древнегреческого имени Саббас, от арамейского саба - "старик, старец, мудрец", краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - "суббота".

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Автор: Екатерина Пулатова