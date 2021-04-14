В этот день отмечаются 6 мужских и 1 женские именины.

Именины - это день духовного единства христианина и почитаемого церковью святого, в честь которого назван человек. Считается, что святой наблюдает за человеком и защищает его от несчастий и болезней. Чтобы ребенок после рождения получил небесное благословение, ему можно дать церковное имя. Для этого мальчика или девочку называют именем святого, которого чтит церковь в день рождения малыша.

Мужские именины 14 апреля 2021 года

Читайте такжеПасха 2021: какого числа, история, значение и традиции празднованияЕфим: образовано от древнегреческого имени Эутюмиос, от греческого слова эутюмос - "доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро".

Ибрагим: по арабской и тюркской версии - "пророк", арабская форма имени Авраам, в переводе с еврейского - "отец народов", "родоначальник".

Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Макар: происходит от древнегреческого макариос - "благословенный", "блаженный", "счастливый".

Сергей: от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".

Женские именины 14 апреля 2021 года

Мария: произошло от древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "горькая", "безмятежная".

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова