Именины - это день духовного единства христианина и почитаемого церковью святого, в честь которого назван человек. Считается, что святой наблюдает за человеком и защищает его от несчастий и болезней. Чтобы ребенок после рождения получил небесное благословение, ему можно дать церковное имя. Для этого мальчика или девочку называют именем святого, которого чтит церковь в день рождения малыша.
Мужские именины 14 апреля 2021 года
Читайте такжеПасха 2021: какого числа, история, значение и традиции празднованияЕфим: образовано от древнегреческого имени Эутюмиос, от греческого слова эутюмос - "доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро".
Ибрагим: по арабской и тюркской версии - "пророк", арабская форма имени Авраам, в переводе с еврейского - "отец народов", "родоначальник".
Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Макар: происходит от древнегреческого макариос - "благословенный", "блаженный", "счастливый".
Сергей: от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".
Женские именины 14 апреля 2021 года
Мария: произошло от древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "горькая", "безмятежная".
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