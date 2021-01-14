Сегодня отмечаются 14 мужских и 1 женские именины.

В церковной традиции каждый день в году посвящен именинам. Именины - это день чествования святых и мучеников с определенными именами. Люди, которые отмечают именины, обращаются с молитвой к своему одноименному святому. Родители дают новорожденным церковные имена, чтобы у ребенка появился Ангел-хранитель. Для этого ребенка называют одним из имен святых, которых чтит церковь в день его рождения. Тогда у ребенка появится небесная защита и покровительство от бед.

Мужские именины 14 января

Александр: форма древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек", т.е. "людской защитник".

Богдан: от древнерусского "данный Богом", "Божий дар".

Василий: произошло от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".

Вячеслав: образовано от древнерусских слов вяче - "больше" и "мир", т. е. "самый славный".

Григорий: от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительны".

Еремей: русская форма имени Иеремия, от древнееврейского имени Йирмияху - "Яхве вознес".

Иван, Ян: произошло от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Николай: происходит от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Петр: форма древнегреческого имени Петрос - "камень", "надежный", "твердый".

Платон: от древнегреческого имени Платон, от слова платюс - "широкий", "широкоплечий".

Трофим: от древнегреческого имени Трофимос - "кормилец", "питомец", "воспитанник".

Яков: образовано от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".

Женские именины 14 января

Эмилия: женская форма имени Эмилий, от римского родового имени Aemilius - "соперница", в переводе с латинского языка - "старательная", "сильная", "крепкая".

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Автор: Екатерина Пулатова