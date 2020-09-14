В этот осенний день празднуются 3 мужских и 4 женских именин.

Именины – это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении.

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В день именин нужно чтить того святого, чьим именем назван человек. Святой, как и ангел, оберегает своего "тезку". Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну –ближайшую ко дню рождения.

Согласно церковному православному календарю, 14 сентября празднуются 7 именин: 3 мужских и 4 женских. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот осенний день.

Именины 14 сентября 2020: мужские имена

Согласно церковному православному календарю, в этот сентябрьский день отмечают именины мужчины, которые при крещении получили одно из следующих имен:

Аифал - от древнегреческого eytales (то есть "бессмертный");

Иисус - греческая форма еврейского имени Иешуа, которая переводиться как "Бог - спасение";

Семен - от древнееврейского имени Шимон ("Бог услышал").

Именины 14 сентября 2020: женские имена

Рожденных в этот сентябрьский день девочек, чтобы обряд наименования приобрел истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровительницы, стоит назвать следующим именем:

Марта - западноевропейская форма имени Марфа, произошедшего от древнееврейского имени Марта ("хозяйка", "госпожа", "наставница");

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Марфа - от древнееврейского имени Марта - ("хозяйка", "госпожа", "наставница");

Наталья - от латинского Natalis Domini, что в переводе означает "рождение", "Рождество", "рождественская", "родная";

Татьяна - от греческого татто - "учредительница", "устроительница", от римского родового имени Tatianus (ж. Tatiana), происходящего от имени легендарного сабинского царя Тита Татия (Titus Tatius).

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Автор: Алина Вишневская