Именины – это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении.
Читайте такжеМихайлово чудо 2020: дата праздника, главные традиции и запреты дня
В день именин нужно чтить того святого, чьим именем назван человек. Святой, как и ангел, оберегает своего "тезку". Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну –ближайшую ко дню рождения.
Согласно церковному православному календарю, 14 сентября празднуются 7 именин: 3 мужских и 4 женских. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот осенний день.
Именины 14 сентября 2020: мужские имена
Согласно церковному православному календарю, в этот сентябрьский день отмечают именины мужчины, которые при крещении получили одно из следующих имен:
Аифал - от древнегреческого eytales (то есть "бессмертный");
Иисус - греческая форма еврейского имени Иешуа, которая переводиться как "Бог - спасение";
Семен - от древнееврейского имени Шимон ("Бог услышал").
Именины 14 сентября 2020: женские имена
Рожденных в этот сентябрьский день девочек, чтобы обряд наименования приобрел истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровительницы, стоит назвать следующим именем:
Марта - западноевропейская форма имени Марфа, произошедшего от древнееврейского имени Марта ("хозяйка", "госпожа", "наставница");
Читайте такжеВыходные в сентябре: сколько будем отдыхать в первый месяц осени
Марфа - от древнееврейского имени Марта - ("хозяйка", "госпожа", "наставница");
Наталья - от латинского Natalis Domini, что в переводе означает "рождение", "Рождество", "рождественская", "родная";
Татьяна - от греческого татто - "учредительница", "устроительница", от римского родового имени Tatianus (ж. Tatiana), происходящего от имени легендарного сабинского царя Тита Татия (Titus Tatius).
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram