Сегодня православная церковь отмечает 2 мужских именин.

Церковь традиционно каждый день чествует некоторых святых, а названные их именами люди отмечают свои именины. Именины - это день церковной памяти святого, имя которого человек носит. В этот день принято обращаться с молитвой к своему небесному тезке и просить у него здравия. Некоторые родители предпочитают называть детей именем одного из святых, которые почитаются в день рождения малыша. Так у ребенка появится священное небесное покровительство.

Мужские именины 14 декабря

Антон: форма римского родового имени Antonius, что происходит от древнегреческого антао - "встречаться", "сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться", или от слова антос - "цветок".

Дмитрий: от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине плодородия Деметре", "земледелец".

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Автор: Екатерина Пулатова