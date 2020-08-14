Именинники 14 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В этот день отмечаются 8 мужских и 2 женских именин.

Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день в течение года вспоминают определенных святых, а люди, названные их именами, соответственно, празднуют День ангела.

Согласно церковному православному календарю, 14 августа отмечаются 10 именин 8 мужских и 2 женских. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, родившихся в этот августовский день.

Именины 14 августа 2020: мужские имена

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В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

Александр - от древнегреческого имени Александрос: "алекс" - "защищать" и "андрос" - "мужчина", "человек";

Алим - в переводе с арабского означает "ученый";

Дмитрий - от древнегреческого имени Деметриос ("посвященный богине плодородия Деметре", "земледелец");

Елизар - от древнееврейского имени Элеазар (то есть "Бог помог");

Леонтий - от древнегреческого имени Леонтиос, происходящего от леонтейос (переводится как "львиный");

Теодор - имеет латинское происхождение, и означает "дар Божий", "посланник Бога";

Тимофей - от греческого имени Тимотеос ("почитающий Бога");

Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".

Именины 14 августа 2020: женские имена

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Рожденных в этот августовский день девочек, чтобы обряд наименование приобрел истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровительницы, стоит назвать следующими именами:

Соломия - от древнегреческого имени Саломе, формы древнееврейского имени Шломит. Оно, в свою очередь, происходит от "шалом" ("мир");

София - от древнегреческого имени Софиа (в переводе означает "мудрая", "мудрость", "знание".

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